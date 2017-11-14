Стругокрасненский мотоциклист повторно сел за руль пьяным

12:27, 15 ноября 2017, ПАИ

Вечером 14 ноября в Стругах Красных у дома по улице Речной дорожная полиция остановила нетрезвого 21-летнего молодого человека на мотоцикле «ИЖ» без номеров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мотоциклист ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.