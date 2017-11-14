Пешеходы попали под колёса машин в Пскове и Порхове

11:29, 15 ноября 2017, ПАИ

14 ноября в 20:40 в Порховском районе на 151-м километре дороги Новгород - Псков 39-летний водитель автомашины «Опель Корса» сбил 35-летнюю женщину. Она получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ещё один пешеход в этот день пострадал в ДТП в Пскове. Авария произошла около 7:45 на улице Чудской, напротив дома 10 по улице Ижорского батальона. Там 35-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под колёса «Рено SR», за рулём которого сидел 58-летний мужчина. Женщину доставили в Псковскую областную клиническую больницу.

В 11:45 в городе Великие Луки у дома №2а по улице Яна Арно 34-летний водитель автомашины «Хендай IX-35» врезался в ехавший впереди ВАЗ-21011 под управлением 23-летнего молодого человека. Пострадал в аварии 50-летний пассажир ВАЗа, госпитализирован он не был.

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 4 пострадали. Были задержаны 6 нетрезвых водителей.

Также 14 ноября был зафиксирован один угон. Он произошёл в период с 18:30 13 ноября до 8:40 14 ноября в Пскове у дома 74 по Рижскому проспекту. Добычей преступников стал автомобиль «Тойота Камри» (госномер У999ВО/60) в кузове черного цвета 2015 года выпуска.