Псковские школьники прислали работы на всероссийский конкурс «Лучший урок письма»

13:45, 15 ноября 2017, ПАИ

Школьники из Пскова, Локни и поселка Белорусский Пыталовского района приняли участие в XV всероссийском конкурсе детских писем «Лучший урок письма», который провела Почта России. Наибольшее число работ поступило от учащихся Естественно-математического лицея № 20 Пскова. Всего российские школьники прислали на конкурс около 90 тысяч писем.

Победителями и лауреатами «Лучшего урока письма – 2017» стали почти 100 детей и 10 учителей, представившие на суд жюри свои методические разработки урока письма. В Год экологии флагманскими темами конкурса стали номинации «Письмо в 2117 году: какой будет природа России через 100 лет», «Году экологии посвящается: что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».

Абсолютным чемпионом по количеству писем стала номинация «Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева.

В этом году «Лучший урок письма» отмечает 15-летний юбилей. Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитания бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны. Организаторами конкурса выступают ФГУП «Почта России», МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За эти годы в конкурсе приняли участие более 1,5 млн человек.

За всю историю конкурса выпущено 14 книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 35 000 штук.