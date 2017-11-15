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Общество

Проезд по участку улицы Карла Маркса в Пскове будет закрыт с 20 ноября

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сетей водопровода в Пскове будет перекрыто движение транспортных средств по участку улицы Карла Маркса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, проезд закроют от Кузнецкой до дома № 43 по улице Карла Маркса с 0:00 20 ноября по 0:00 9 декабря.

Администрация города Пскова просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства, заблаговременно планировать маршрут следования и соблюдать требования дорожных знаков.

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