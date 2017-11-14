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Происшествия

Мошенники лишили сбережений двух великолучан

14 ноября в Великих Луках за помощью к полицейским обратился 49-летний мужчина. Выяснилось, что у него с банковской карты произошло несанкционированное списание 6 тыс. 500 рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разбираются с обстоятельствами произошедшего.

Жительница Великих Лук решила приобрести обувь через один из сайтов в интернете. Она перечислила на указанный счет пять тысяч рублей. Однако,  заказанные сапоги женщина так и не получила. Потерпевшая заявила о случившемся стражам порядка.

13 и 14 ноября факты подобных мошеннических действий зарегистрированы также  в Пскове, Псковском и Себежском районах.

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