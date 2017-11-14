Почти 17 килограммов жевательного табака попытался ввезти в Псковскую область гражданин Латвии

12:53, 15 ноября 2017, ПАИ

На российско-эстонской границе на таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино пресечено незаконное перемещение табачной продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, гражданин Латвии не задекларировал и не предоставил таможенному контролю 590 коробочек жевательного табака общим весом 16 килограммов 600 граммов.

Товар изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении.

«Перемещение этой категории товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза гражданами Европейского союза «входит в моду». Сотрудники таможни периодически пресекают попытки перемещения жевательного табака, сокрытого в различных технологических полостях транспортных средств», - отметили в Псковской таможне.

Псковская таможня напоминает, что беспошлинно для личного пользования можно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека старше 18 лет.