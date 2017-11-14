0
14:08
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
13:52
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
13:30
Двух полицейских убили в Невельском районе
16:37
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
11:17
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
10:48
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе
12:15
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
Еще новости
Происшествия

Более 12 тысяч взрывоопасных предметов уничтожили сапёры ЗВО за 10 месяцев

За 10 месяцев текущего года инженерные группы разминирования Западного военного округа нашли и уничтожили более 12 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны России, большинство опасных находок были сделаны в Ленинградской, Московской, Псковской, Мурманской, Смоленской и Курской областях.

За указанный период поступили свыше 1 тыс. 300 сообщений о взрывоопасных предметах. «При этом саперы порой находили целые склады, а некоторые мины и снаряды по своим размерам и количеству взрывчатого вещества ставили специалистов ЗВО перед необходимостью решать сложные задачи по обезвреживанию, выемке и транспортировке взрывоопасных находок», - рассказали в Минобороны. С начала года саперы ЗВО разминировали и вывезли для уничтожения более 4 тыс. артиллерийских снарядов различных калибров, 4 тыс. 75 минометных мин, около 1,5 тыс. гранат времен Великой Отечественной войны.

В Минобороны пояснили, что рост числа обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов времен войны связан с усилением технической оснащенности инженерных подразделений ЗВО. На вооружение инженерных подразделений поступают современные комплексы и системы, в том числе миноискатели типа ИМП-С и неконтактные миноискатели взрывных устройств типа «Коршун», которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного диаметра, находящихся на большом заглублении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
14 ноября 2017
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
14 ноября 2017
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
Двух полицейских убили в Невельском районе
14 ноября 2017
Двух полицейских убили в Невельском районе
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
12 ноября 2017
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
12 ноября 2017
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе
12 ноября 2017
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе 3
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
11 ноября 2017
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии 1
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки
11 ноября 2017
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки 4

Идет загрузка...