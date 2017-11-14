Более 12 тысяч взрывоопасных предметов уничтожили сапёры ЗВО за 10 месяцев

13:08, 15 ноября 2017, ПАИ

За 10 месяцев текущего года инженерные группы разминирования Западного военного округа нашли и уничтожили более 12 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны России, большинство опасных находок были сделаны в Ленинградской, Московской, Псковской, Мурманской, Смоленской и Курской областях.

За указанный период поступили свыше 1 тыс. 300 сообщений о взрывоопасных предметах. «При этом саперы порой находили целые склады, а некоторые мины и снаряды по своим размерам и количеству взрывчатого вещества ставили специалистов ЗВО перед необходимостью решать сложные задачи по обезвреживанию, выемке и транспортировке взрывоопасных находок», - рассказали в Минобороны. С начала года саперы ЗВО разминировали и вывезли для уничтожения более 4 тыс. артиллерийских снарядов различных калибров, 4 тыс. 75 минометных мин, около 1,5 тыс. гранат времен Великой Отечественной войны.

В Минобороны пояснили, что рост числа обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов времен войны связан с усилением технической оснащенности инженерных подразделений ЗВО. На вооружение инженерных подразделений поступают современные комплексы и системы, в том числе миноискатели типа ИМП-С и неконтактные миноискатели взрывных устройств типа «Коршун», которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного диаметра, находящихся на большом заглублении.