Великолукские приставы приняли участие в турнире по мини-футболу «Надежда»

13:19, 15 ноября 2017, ПАИ

Судебные приставы Великих Лук УФССП России по Псковской области приняли участие в турнире по мини-футболу «Надежда» среди подростков и органов власти. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В турнире приняли участие судебные приставы, команды Великолукской городской Думы, прокуратуры Великих Лук, ОМВД РФ по городу Великие Луки, Великолукского механико-технологический колледжа, Центра образования, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукского политехнического колледжа.

Состязания состояли из трех игр. В борьбе за второе место команда судебных приставов совместно с воспитанниками МБОУ «Центра образования» одержала победу со счетом 5:1 над командой прокуратуры и Великолукского политехнического колледжа.

По итогам турнира участники от отдела судебных приставов награждены вымпелом и медалями турнира по мини-футболу «Надежда».

Турнир «Надежда» призван помочь ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, глядя на успешных взрослых, выбрать правильные жизненные ориентиры. Среди смешанных команд подростков и представителей органов власти в Великих Луках.