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Культура

Курсы повышения квалификации преподавателей хореографии проведёт Псковский колледж искусств

Курсы повышения квалификации преподавателей хореографии образовательных учреждений дополнительного образования пройдут в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова с 16 по 18 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, слушателями курсов станут 25 преподавателей школ искусств Псковской и Новгородской областей, учреждений дополнительного образования Пскова.

Для реализации образовательной программы курсов приглашен специалист из Таллина - директор, художественный руководитель, режиссер-хореограф, педагог театра танца «Рада» Анжелика Макарова. Содержание учебных занятий с А. Макаровой будет связано с совершенствованием методики преподавания классического танца.

В образовательной программе примут участие преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Ольга Урукова, Людмила Хафизова, Тамара Пасина. Они проведут занятия по современному и классическому танцу, а также затронут вопросы методики работы с дошкольниками.

Часть открытых занятий и мастер-классов пройдёт на базе детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусоргского Пскова. Преподаватели хореографического отделения школы Тамара Пасина и Яна Колюкаева поделятся опытом преподавания в детской хореографической студии.

Под руководством главного специалиста по фольклору Псковского областного центра народного творчества, педагога дополнительного образования Дома детского творчества Галины Березиной слушатели познакомятся с материалами по народной хореографии и смогут освоить народные бытовые танцы.

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