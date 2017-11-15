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Общество

Рейд по общежитиям прошёл в Пскове в рамках всероссийской операции «Дети России - 2017»

13 ноября в Пскове стартовал второй этап всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2017».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, специалисты  отдела «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» администрации города совместно с  сотрудниками   Управления  по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, УМВД России по городу Пскову, представителями Государственного управления образования, ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» провели первый межведомственный рейд. В проведении рейда также приняли участие Уполномоченный  по правам ребенка по Псковской области Наталия Соколова, представители народной дружины, волонтеры.

Участники рейда посетили четыре общежития профессиональных образовательных учреждений и выявили два факта нарушения административного законодательства. Так, за  распитие  алкогольной продукции в запрещенных местах к  административной  ответственности привлечены два 16-летних подростка. Других нарушений в ходе рейда не выявлено. С учащимися и воспитателями проведено 97 профилактических бесед по разъяснению правовых последствий преступлений и правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотиков и психотропных веществ, были розданы памятки, буклеты и правила уверенного отказа от приема наркотиков.

По словам начальника группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по Псковской области, подполковника полиции Ольги Мирвалиевой, уже состоялись встречи с учащимися медицинского училища, многопрофильного правового лицея № 8. До 22 ноября состоятся проверки не только в общежитиях, но и в местах массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.

Добавим, основной целью Всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2017» является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

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