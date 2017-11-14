Сыр с плесенью задержали на границе в Пыталовском районе

14:08, 15 ноября 2017, ПАИ

В международном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещено движение автомобиля, перемещавшего из Литвы в Казахстан более 10 тонн сыра и 7 тонн сыроподобного продукта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Товар сопровождался ветеринарным сертификатом Литвы на экспортируемые из ЕС в Российскую Федерацию молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота. Однако в ходе физического досмотра инспекторы выявили сыр с плесенью «Mamelbly», произведенный предприятием Литвы и не задекларированный в товаросопроводительных документах.

Специалистами управления оформили декларацию о возврате груза.