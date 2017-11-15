0
10:17
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»
17:22
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
16:21
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд
15:13
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14:56
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
09:57
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
19:30
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Еще новости
Политика

Спикер Гдовского районного Собрания: Думаю, у депутатов будет здоровая полемика с новым главой муниципалитета

«Думаю, у депутатов будет здоровая полемика с новым главой муниципалитета, в которой будет рождаться истина», - заявила в комментарии Псковскому агентству информации Юлия Сагетелян, председатель Собрания депутатов Гдовского района. Она подчеркнула, что в Собрании, избранном в сентябре 2017 года, есть представители разных партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблока».

Напомним, 12 ноября кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на досрочных выборах главы Гдовского района, набрав 2083 голоса (54,1%).

Юлия Сагателян подчеркнула, что у Юрия Павлова «к сожалению, нет всенародной поддержки»: «Перевес на выборах составил около пятисот голосов. В районе есть разные мнения. Надеюсь, он будет работать на всех и со всеми. Потому что благополучие района должно быть для главы на первом месте». При этом спикер районного Собрания напомнила, что Юрий Павлов – кандидат, которого поддержали несколько партий.

В целом она оценила состоявшиеся выборы как «очень организованные и профессионально проведенные. Можно констатировать высокий уровень правовой культуры сотрудников избирательных комиссий: в районе работали полторы сотни наблюдателей, но каких-либо серьезных нарушений не было зафиксировано». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»
15 ноября 2017
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России» 2
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд
14 ноября 2017
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд 9
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14 ноября 2017
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову 5
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
14 ноября 2017
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова 12
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
13 ноября 2017
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
13 ноября 2017
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области 12

Идет загрузка...