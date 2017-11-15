Спикер Гдовского районного Собрания: Думаю, у депутатов будет здоровая полемика с новым главой муниципалитета

13:56, 15 ноября 2017, ПАИ

«Думаю, у депутатов будет здоровая полемика с новым главой муниципалитета, в которой будет рождаться истина», - заявила в комментарии Псковскому агентству информации Юлия Сагетелян, председатель Собрания депутатов Гдовского района. Она подчеркнула, что в Собрании, избранном в сентябре 2017 года, есть представители разных партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблока».

Напомним, 12 ноября кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на досрочных выборах главы Гдовского района, набрав 2083 голоса (54,1%).

Юлия Сагателян подчеркнула, что у Юрия Павлова «к сожалению, нет всенародной поддержки»: «Перевес на выборах составил около пятисот голосов. В районе есть разные мнения. Надеюсь, он будет работать на всех и со всеми. Потому что благополучие района должно быть для главы на первом месте». При этом спикер районного Собрания напомнила, что Юрий Павлов – кандидат, которого поддержали несколько партий.

В целом она оценила состоявшиеся выборы как «очень организованные и профессионально проведенные. Можно констатировать высокий уровень правовой культуры сотрудников избирательных комиссий: в районе работали полторы сотни наблюдателей, но каких-либо серьезных нарушений не было зафиксировано».