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Глава Гдовского района должен опираться на районное Собрание независимо от партийной принадлежности, считает Юрий Ильин

Новый глава Гдовского района Юрий Павлов должен опираться в работе на районное Собрание независимо от партийной принадлежности, заявил в комментарии Псковскому агентству информации председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Напомним, 12 ноября кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на досрочных выборах главы Гдовского района, набрав 2083 голоса (54,1%).

«Его помощники - это главы поселений и районное Собрание», - отметил Юрий Ильин. Он подчеркнул, что были прямые выборы, на которых Юрий Павлов набрал большинство голосов. «Люди поверили ему, значит, у них были какие-то основания поддержать его», - заметил глава Опочецкого района.

Также он добавил, что Юрию Павлову сейчас нужно оправдывать доверие, оказанное ему авансом.  

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