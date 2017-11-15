Новый глава Гдовского района должен сохранить преемственность, считает Владимир Яников

15:25, 15 ноября 2017, ПАИ

Новый глава Гдовского района Юрий Павлов должен сохранить преемственность, считает председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников. Об этом он сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.

Напомним, 12 ноября кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на досрочных выборах главы Гдовского района, набрав 2083 голоса (54,1%).

Владимир Яников также обратил внимание, что Юрий Павлов - независимый кандидат, принимавший поддержку и помощь партии «Яблоко». «В какой-то мере он дистанцировался от партии «Яблоко», так мне говорили люди, перед которыми он выступал накануне голосования», - отметил он.

По его словам, новый глава обладает достаточно большим опытом. «Однако, в первую очередь, в своей работе должен опираться на членов районного Собрания депутатов. Там собраны представители всех слоёв населения. Также он должен опираться на тот состав администрации района, который существует, потому что в работе должна быть преемственность», - уверен Владимир Яников.