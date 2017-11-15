0
10:17
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»
17:22
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
16:21
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд
15:13
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14:56
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
09:57
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
19:30
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Еще новости
Политика

Член Общественной палаты Псковской области: Новому главе Гдовского района нужно заниматься конкретной работой в интересах всего населения

«Юрий Павлов - человек умный, он должен понимать, что выборы закончились, нужно заниматься конкретной работой в интересах всего населения, вне зависимости от того, кто какую партию поддерживал», - заявил Псковскому агентству информации Александр Сосницкий, член Общественной палаты Псковской области, директор Яммской средней общеобразовательной школы (Гдовский район). Поводом для комментария стали итоги выборов главы муниципалитета.

Напомним, 12 ноября кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на выборах главы Гдовского района, набрав 2083 голоса (54,1%). Второе место занял кандидат от «Единой России», врио главы района Николай Капитонов, который получил 1710 голосов (40,57%).

«Специфика этих выборов такова, что до последней минуты никто не знал, кто станет первым. Речь шла не о политической борьбе, а о борьбе между двумя людьми: Юрием Павловым и Николаем Капитоновым. У нас в поселке впервые голоса разделились ровно поровну: 102 за одного и 102 за другого. Думаю, Павлов сделает правильные выводы», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»
15 ноября 2017
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России» 2
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд
14 ноября 2017
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд 9
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14 ноября 2017
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову 5
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
14 ноября 2017
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова 12
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
13 ноября 2017
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
13 ноября 2017
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области 12

Идет загрузка...