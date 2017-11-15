Член Общественной палаты Псковской области: Новому главе Гдовского района нужно заниматься конкретной работой в интересах всего населения

14:38, 15 ноября 2017, ПАИ

«Юрий Павлов - человек умный, он должен понимать, что выборы закончились, нужно заниматься конкретной работой в интересах всего населения, вне зависимости от того, кто какую партию поддерживал», - заявил Псковскому агентству информации Александр Сосницкий, член Общественной палаты Псковской области, директор Яммской средней общеобразовательной школы (Гдовский район). Поводом для комментария стали итоги выборов главы муниципалитета.

Напомним, 12 ноября кандидат от партии «Яблоко» Юрий Павлов победил на выборах главы Гдовского района, набрав 2083 голоса (54,1%). Второе место занял кандидат от «Единой России», врио главы района Николай Капитонов, который получил 1710 голосов (40,57%).

«Специфика этих выборов такова, что до последней минуты никто не знал, кто станет первым. Речь шла не о политической борьбе, а о борьбе между двумя людьми: Юрием Павловым и Николаем Капитоновым. У нас в поселке впервые голоса разделились ровно поровну: 102 за одного и 102 за другого. Думаю, Павлов сделает правильные выводы», - добавил он.