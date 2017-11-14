Глава Порховского района: Без региональных кредитов сейчас не прожить

14:53, 15 ноября 2017, ПАИ

«Без кредитов сейчас не прожить», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации глава Порховского района Виктор Степанов, говоря о продлении реструктуризации по региональным кредитам, выданным муниципалитетам.

«Все зависит от того, как ты живешь: если ты живешь по уму, то прожить сложно, но можно. Но это ничего не делать тогда. Если что-то делать, ремонтировать, сразу возникают проблемы», - пояснил Виктор Степанов.

Он добавил, что Порховского района реструктуризация не касается, так как муниципалитет уже рассчитался с бюджетными кредитами. «Я уже весьма об этом сожалею», - признался глава района.