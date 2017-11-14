Глава Дедовичского района о бюджете-2018: Хотелось бы большего, но расчитываем на то, что дадут

17:44, 15 ноября 2017, ПАИ

«Хотелось бы большего, но расчитываем на то, что дадут», - так глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации прокомментировал первую информацию о бюджете региона на 2018 год.

Он также сообщил, что не обладает определённой информацией по продлению реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, выданным из региональной казны муниципалитетам Псковской области. «У нас есть небольшой долг перед региональным бюджетом. Он недавно образовался. Продление реструктуризации коснется и Дедовичского района, но определённой информации у меня пока нет», - уточнил Геннадий Афанасьев.