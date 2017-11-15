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Общество

Юные псковичи узнали об опасностях первого льда

15 ноября государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова рассказала ученикам Естественно-математического лицея № 20 города Пскова о правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. 

Занятие проводилось для учеников начальных классов лицея. В ходе встречи с учащимися особое внимание уделялось безопасности детей в период образования и становления льда, когда возможность возникновения трагических случаев увеличивается. Школьники узнали, как действовать в ситуации, если сам оказался в воде, и как оказать помощь другому человеку, провалившемуся под лёд.

Также Екатерина Суворова напомнила ребятам, что, как бы ни хотелось испробовать на прочность первый лёд, ни в коем случае нельзя этого делать, чтобы не оказаться в ледяной воде.

Подобные занятия регулярно проходят во всех школах города, их тематика зависит от периода: осенью школьники узнают о том, какой лёд прочен, а какой таит в себе опасность, в начале весны – как опасен лёд в период его активного таяния, а с наступлением тепла ребят знакомят с правилами безопасного поведения при купании, в случае паводка или наводнения. 

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