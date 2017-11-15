Сотрудники правоохранительных органов Псковской области состязались в самбо

14:59, 15 ноября 2017, ПАИ

В Пскове в рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по самбо, в которых приняли участие команды правоохранительных органов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Победителями соревнований в общекомандном зачете стали самбисты Псковского филиала Академии ФСИН России, второе место заняли спортсмены регионального УМВД, а сотрудники Росгвардии под руководством командира СОБР полковника полиции Алексея Холодкова завоевала «бронзу». В личном первенстве в весовой категории до 100 кг первое место занял сорудник Росгвардии майор полиции Константин Сергеев.

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Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки и грамоты.