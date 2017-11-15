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Попытавший скрыться нетрезвый водитель из Себежского района отправится в тюрьму

Житель Себежского района приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы за применение насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в уголовно-судебном отделе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен инспектором ДПС. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, он попытался скрыться. Инспектор ДПС схватился за водительскую дверь автомобиля, чтобы остановить правонарушителя, но был сброшен на землю, поскольку виновный умышленно стал увеличивать скорость движения.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Себежского районного суда в отношении осужденного признан законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу.

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