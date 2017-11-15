Жители Бежаниц приговорены к лишению свободы за серию краж

20:03, 15 ноября 2017, ПАИ

Два жителя Бежаниц приговорены к лишению свободы за серию краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Приговором Бежаницкого районного суда мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (в совершении краж, то есть в тайных хищений чужого имущества с незаконным проникновением в жилища граждан).

В суде установлено, что в начале мая 2017 года один из преступников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дачный дом и похитил имущество потерпевшего на 12 700 рублей. Затем в конце мая 2017 года он совместно с подельником, находясь в алкогольном опьянении, из того же дома снова совершили кражу имущества на сумму 6 480 рублей.

В июне подельник уже самостоятельно незаконно проник в чужой жилой дом и похитил имущество на сумму 3 900 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил преступнику, как лицу ранее неоднократно судимому за кражи чужого имущества, наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его подельник осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3 года с обязанностью не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными лицами.

Приговор суда вступил в законную силу.

