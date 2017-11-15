0
22:45
Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года
14:08
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
13:52
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
13:30
Двух полицейских убили в Невельском районе
16:37
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
11:17
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
10:48
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе
Еще новости
Происшествия

Жители Бежаниц приговорены к лишению свободы за серию краж

Два жителя Бежаниц приговорены к лишению свободы за серию краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Приговором Бежаницкого районного суда мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (в совершении краж, то есть в тайных хищений чужого имущества с незаконным проникновением в жилища граждан).

В суде установлено, что в начале мая 2017 года один из преступников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дачный дом и похитил имущество потерпевшего на 12 700 рублей. Затем в конце мая 2017 года он совместно с подельником, находясь в алкогольном опьянении, из того же дома снова совершили кражу имущества на сумму 6 480 рублей.

В июне подельник уже самостоятельно незаконно проник в чужой жилой дом и похитил имущество на сумму 3 900 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил преступнику, как лицу ранее неоднократно судимому за кражи чужого имущества, наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его подельник осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3 года с обязанностью не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными лицами.

Приговор суда вступил в законную силу.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года
15 ноября 2017
Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
14 ноября 2017
Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
14 ноября 2017
Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе
Двух полицейских убили в Невельском районе
14 ноября 2017
Двух полицейских убили в Невельском районе
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
12 ноября 2017
Стала известна личность задержанного эстонскими спецслужбами по подозрению в кибершпионаже россиянина
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
12 ноября 2017
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе
12 ноября 2017
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе 3
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
11 ноября 2017
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии 1

Идет загрузка...