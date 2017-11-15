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Катавшийся на чужой машине невельчанин проведёт в колонии 2,5 года

Псковский областной суд оставил без изменения приговор Невельского районного суда, который признал местного жителя виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в уголовно-судебном отделе прокуратуры Псковской области.

25 мая 2015 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в салоне автомобиля, стоявшего возле одного из домов в одной из деревень Невельского района, без разрешения собственника. Он привел автомобиль в движение и катался на нем по территории района. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный, не согласившись с решением суда, обжаловал приговор, однако Псковский областной суд пришел к выводу о его законности и отказал в удовлетворении жалобы. Приговор суда вступил в законную силу.  

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