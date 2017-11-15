Прокуратура Псковской области проводит посвященный борьбе с коррупцией опрос

15:14, 15 ноября 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области проводит анонимный опрос жителей региона, посвященный проблемам борьбы с коррупцией. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, опрос приурочен к предстоящему Международному дню борьбы с коррупцией, учрежденному Генеральной ассамблеей ООН.

Опрос проводится с целью принятия организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности противодействия коррупционным правонарушениям и внесения необходимых корректив в деятельность надзорного органа.

«Ваше участие в опросе позволит объективно оценить состояние работы правоохранительных органов региона, выявить недостатки в их работе, акцентировать внимание на наиболее острых и проблемных вопросах борьбы с коррупцией», - отметили в прокуратуре.

Участие в проводимом опросе является анонимным, его результаты будут использоваться в обобщенном виде. Он проводится до 3 декабря включительно. Принять участие в опросе можно здесь>>