0
15:34
Оксана Ширан назначена пресс-секретарем и. о. секретаря генсовета «Единой России»
15:14
Прокуратура Псковской области проводит посвященный борьбе с коррупцией опрос
12:35
Фотосессию в стиле «Хайп» устроили конкурсанткам «Мисс Псков-2017»
12:29
Кафе с открытой кухней «Искра» претендует на премию «Народное признание-2017»
11:47
Директор псковского филиала Tele2: Здорово, что номинация «Инициатива» так популярна в «Народном признании – 2017»
11:18
Школа будущих мам открылась в Псковском перинатальном центре
10:09
Лисичку жалко
Еще новости
Общество

Прокуратура Псковской области проводит посвященный борьбе с коррупцией опрос

Прокуратура Псковской области проводит анонимный опрос жителей региона, посвященный проблемам борьбы с коррупцией. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, опрос приурочен к предстоящему Международному дню борьбы с коррупцией, учрежденному Генеральной ассамблеей ООН.

Опрос проводится с целью принятия организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности противодействия коррупционным правонарушениям и внесения необходимых корректив в деятельность надзорного органа.

«Ваше участие в опросе позволит объективно оценить состояние работы правоохранительных органов региона, выявить недостатки в их работе, акцентировать внимание на наиболее острых и проблемных вопросах борьбы с коррупцией», - отметили в прокуратуре.

Участие в проводимом опросе является анонимным, его результаты будут использоваться в обобщенном виде. Он проводится до 3 декабря включительно. Принять участие в опросе можно здесь>> 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оксана Ширан назначена пресс-секретарем и. о. секретаря генсовета «Единой России»
15 ноября 2017
Оксана Ширан назначена пресс-секретарем и. о. секретаря генсовета «Единой России»
Прокуратура Псковской области проводит посвященный борьбе с коррупцией опрос
15 ноября 2017
Прокуратура Псковской области проводит посвященный борьбе с коррупцией опрос
Фотосессию в стиле «Хайп» устроили конкурсанткам «Мисс Псков-2017»
15 ноября 2017
Фотосессию в стиле «Хайп» устроили конкурсанткам «Мисс Псков-2017» 2
Кафе с открытой кухней «Искра» претендует на премию «Народное признание-2017»
15 ноября 2017
Кафе с открытой кухней «Искра» претендует на премию «Народное признание-2017» 2
Директор псковского филиала Tele2: Здорово, что номинация «Инициатива» так популярна в «Народном признании – 2017»
15 ноября 2017
Директор псковского филиала Tele2: Здорово, что номинация «Инициатива» так популярна в «Народном признании – 2017»
Школа будущих мам открылась в Псковском перинатальном центре
15 ноября 2017
Школа будущих мам открылась в Псковском перинатальном центре
Массовые проверки водителей проходят в Пскове
15 ноября 2017
Массовые проверки водителей проходят в Пскове
Печатная версия «Псковской правды» вышла в новом дизайне
15 ноября 2017
Печатная версия «Псковской правды» вышла в новом дизайне

Идет загрузка...