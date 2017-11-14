Пьющий пенсионер пропал в Великих Луках

16:08, 15 ноября 2017, ПАИ

Уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки устанавливает местонахождение Виталия Петрова, который 13 ноября около 15:00 ушёл из местного дома-интерната, расположенного по улице Фурманова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Его приметы: на вид 65 лет, рост 160 – 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые темно- русые с проседью. Говорит и двигается медленно, склонен к употреблению спиртных напитков.

Был одет в спортивные брюки с двумя белыми полосами, фланелевую рубашку в клетку синего цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. Петрова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5 - 27- 94 (дежурная часть), 8-906-2231128 (уголовный розыск) или 02.