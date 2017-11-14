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Прощание с погибшими полицейскими состоится в Невеле 16 ноября

16 ноября в Невеле состоится церемония прощания с погибшими полицейскими, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Траурный митинг с участием руководства ведомства, представителей территориальных органов внутренних дел на районном уровне начнётся в 12:00 у здания МО МВД России «Невельский» по адресу: Невель, улица Ленина, дом 10.

Напомним, сотрудники отдела - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН капитан полиции Сергей Булыжников и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Александр Кузнецов - трагически погибли 13 ноября в ходе пресечения преступления.

Руководство УМВД России по Псковской области, коллеги и друзья выражают искренние соболезнования родным и близким покойных, погибших при исполнении служебного долга. 

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Прощание с погибшими полицейскими состоится в Невеле 16 ноября Уголовное дело возбуждено по факту убийства полицейских в Невельском районе Стали известны новые подробности гибели полицейских в Невельском районе Убитые в Невельском районе полицейские находились на службе Двух полицейских убили в Невельском районе
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