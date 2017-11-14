Прощание с погибшими полицейскими состоится в Невеле 16 ноября

15:26, 15 ноября 2017, ПАИ

16 ноября в Невеле состоится церемония прощания с погибшими полицейскими, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Траурный митинг с участием руководства ведомства, представителей территориальных органов внутренних дел на районном уровне начнётся в 12:00 у здания МО МВД России «Невельский» по адресу: Невель, улица Ленина, дом 10.

Напомним, сотрудники отдела - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН капитан полиции Сергей Булыжников и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Александр Кузнецов - трагически погибли 13 ноября в ходе пресечения преступления.

Руководство УМВД России по Псковской области, коллеги и друзья выражают искренние соболезнования родным и близким покойных, погибших при исполнении служебного долга.