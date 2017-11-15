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Общество

Мобильные группы по розыску уклонистов появятся в Пскове

В Пскове появятся мобильные группы по розыску граждан, уклоняющихся от армии. Такое решение принято по итогам совещания по вопросам проведения осеннего призыва, которое состоялось 15 ноября под председательством главы города Ивана Цецерского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета

В работе совещания приняли участие заместитель главы города Владимир Воробьев, курирующий вопросы призыва, военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев, представители администрации Псковской области, УМВД, прокуратуры, Пенсионного фонда.

Валерий Дмитриев рассказал, что на учете в военкомате состоят 4 тыс. 258 жителей Пскова. Осенью этого года на военную службу должны быть призваны более 270  горожан. На сегодняшний день получили повестки и прибыли на призывные пункты около 190 молодых людей, из которых 91 отправлен в воинские части. 88 псковичей получили освобождение от службы в армии по различным обстоятельствам.

«Основной проблемой в настоящее время является большое количество молодых людей, которые разными способами уклоняются от воинской службы. Только сейчас число так называемых «уклонистов» по Пскову - 779 человек, из которых 263 относятся к категории злостных», - отметил военный комиссар города.

По его мнению, решить данный вопрос можно, проводя частые рейды по местам прописки «уклонистов» совместно с сотрудниками полиции, а также организуя более тесное взаимодействие для получения дополнительных сведений из других государственных структур, в том числе Пенсионного фонда. С ним согласился Владимир Воробьев.

И. о. начальника Управления специальных программ администрации Псковской области Юрий Лютый посоветовал привлекать к оповещению подлежащих призыву псковских курсантов юридических вузов.

Иван Цецерский поручил создать мобильные группы, в которые должны обязательно входить работники военкомата, увеличить количество рейдов, проводимых по адресам, где прописаны уклонисты, а также в рамках взаимодействия между структурами направить списки данной категории призывников в Пенсионный фонд для получения дополнительных сведений.

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