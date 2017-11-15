Бесплатную юридическую помощь получили жители Палкинского района

21:20, 15 ноября 2017, ПАИ

Псковское отделение «Ассоциации юристов» в рамках работы по повышению правовой грамотности и оказания бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам провело информационный день для жителей Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении.

В ходе информационного дня адвокат Анна Здановская провела беседу на тему «Как не стать жертвой мошенников». Руководитель аппарата Ассоциации юристов Неля Лебедева отметила, что в последнее время в Псковской области значительно возросло количество случаев мошеннических действий, особенно в отношении пожилых людей. Именно поэтому в ассоциации было принято решение провести просветительскую работу среди граждан.

В ходе беседы пожилые люди поделились примерами из своей жизни, а затем обсудили, что нужно делать в той или иной ситуации, что бы не потерять свои сбережения, а иногда и здоровье. В заключение юристы отметили, что в настоящее время готовиться брошюра по профилактике мошенничества, куда войдут как случаи из жизни, так и практические рекомендации.

Во второй части информационного дня юристы организовали очные консультации по различным вопросам. Так, руководитель центра «ЖКХ контроль» Семен Никонов ответил на вопросы по защите прав в сфере ЖКХ, Анна Здановкая провела консультации по вопросам предоставления льготных лекарств, составления договора наследования, кредитным обязательствам по вопросам защиты прав детей сирот, земельным вопросам.

В ходе поездки также состоялась рабочая встреча с главой Палкинского района Евгением Седовым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества с Ассоциаций юристов, вопросы деятельности общественного совета, инициативы жителей района по участию в благотворительной акции «Щедрый вторник».