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Экономика

Проект бюджета региона внесён в Псковское областное Собрание

Проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» поступил в региональный парламент Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно законопроекту, основные параметры доходов региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно.

Налоговые и неналоговые поступления в 2018 году ожидаются в размере 17,15 млрд рублей, в 2019 - 17,55 млрд рублей и 18,02 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, запланированы безвозмездные поступления из федерального бюджета – на 2018 год первоначально обозначена сумма 6,9 млрд рублей, однако эта цифра не окончательная. В связи с тем, что сначала из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов, в течение следующего года объём субсидий увеличится на 2,13 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, в 2019 – 23,7 млрд рублей, в 2020 году – 23,87 млрд рублей. В 2018 году дефицит составит 365 млн рублей - это 2,1% от общего объема доходов бюджета. В последующие два года бюджет планируется профицитным.

Кроме того, в законопроекте отражена тенденция по сокращению государственного долга региона - согласно прогнозам к концу 2020 года этот показатель сократится на 10% и составит 86,3%.

В соответствии с нормами закона «О бюджетном процессе в Псковской области» одновременно с проектом областного бюджета в региональный парламент поступил пакет документов, включающий в себя предварительные итоги социально-экономического развития региона за текущий год, основные направления бюджетной и налоговой политики, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, паспорта действующих государственных программ и другие материалы.

Порядок рассмотрения проекта областного бюджета чётко прописан в региональном законодательстве. Главный финансовый документ пройдёт процедуру общественного обсуждения – слушания с участием граждан запланированы на 22 ноября. Затем принятый к рассмотрению проект закона об областном бюджете обсудят на заседаниях парламентских комитетов, после чего документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного Собрания.

На следующем этапе к работе над законопроектом приступит согласительная комиссия. Предметом её детального обсуждения станут бюджетные расходы по показателям, рассматриваемым во втором чтении. Утверждение бюджета во втором и окончательном третьем чтении состоится на декабрьской сессии регионального парламента.

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