Псковичи, проживающие в аварийном доме, попросили Ивана Цецерского помочь в поисках жилья

17:23, 15 ноября 2017, ПАИ

15 ноября глава Пскова Иван Цецерский провёл приём граждан по личным вопросам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На прием пришла семья псковичей, проживающая в аварийном доме. Псковичей не устраивают те варианты, которые предоставляет Управление по учёту и распределению жилой площади администрации города. Последнее предложение – четыре комнаты в общежитии на улице Льва Толстого, 20б.

Руководитель муниципалитета принял решение в этот же день вместе с заявителями и начальником Управления по учёту и распределению жилой площади Мариной Мусаевой выехать по указанному адресу и оценить состояние предлагаемого жилья.

Вид отремонтированных комнат с новыми обоями, линолеумом и стеклопакетом произвёл на участников выезда благоприятное впечатление, а вот состояние коридоров, туалета, кухни и отсутствие душевых является проблемой. Поскольку заявительница настаивает, что её маме-инвалиду затруднительно будет подниматься выше первого этажа и посещать туалет общего пользования, глава Пскова порекомендовал продолжить поиск приемлемого жилья.