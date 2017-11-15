Даёшь субурбанизацию!

15:53, 15 ноября 2017, ПАИ

Этим летом гостил я в городе Пушкине, что находится по соседству - в Ленинградской области. Прогулялся по окраинам города, по районам массовой жилой застройки - интересно посмотреть, как живут соседи, что строят. И был приятно удивлён качеством нового жилья: 3-5-этажные дома, уютные дворы, фасады на любой вкус и кошелёк. Многие районы находятся в стадии строительства, но уже виден хороший уровень архитектуры, продуманность планировочных решений, комплексный подход к формированию комфортной жилой среды. И что самое удивительное - нет до боли знакомого ощущения жлобской жадности, когда застройщик старается впихнуть в земельный участок максимум того, что продаётся и выкинуть всё, за что нельзя взять денег - в ущерб комфорту, красоте и даже здравому смыслу. При этом, город Пушкин - это не какая-нибудь недостижимая заграница - наши соседи по региону.

Вернулся домой, подумал: а что можно было бы показать у нас в городе заезжему гостю в качестве хорошего примера новой массовой жилой застройки? К сожалению, ничего. У нас новые жилые районы выглядят так: 10-12, а теперь уже и 16-18 этажные дома, стоящие стеной, заслоняющие солнце. Забитые транспортом дворы с втиснутой между парковками детской площадочкой. В первом и цокольном этажах напиханы магазины-офисы, добавляющие автомобилей на дворовых проездах и дворовых стоянках. Нет внятной планировочной структуры: дома, проезды, парковки, дворовые пространства, редкие предприятия обслуживания - всё перемешано в виде гигантского лабиринта. Особенно страшно, когда такая чудовищная архитектура подступает к стенам исторического Пскова или внедряется в красивый ландшафт.

Нет попыток разорвать стандарт, создать образец нормальной комфортной и вместе с тем экономически оправданной, доступной жилой среды. А, собственно, зачем? Пипл и так схавает. Ни у потребителей, ни у архитекторов-проектировщиков нет возможности как-то повлиять на то, как развивается наш город. Похоже - и у городского начальства тоже. Всем рулит строительно-риелтерский бизнес. Он проник везде - вплоть до законодательных органов. Всё схвачено - сами принимаем градостроительные законы, сами их нарушаем, сами себя за это прощаем. Сами проектируем, сами строим, сами продаём. Никакого конфликта интересов (между прочим - во многих странах законодательно запрещено совмещать проектную и строительную деятельность).

Так что же делать рядовому потребителю, где взять вожделенные квадратные метры? Неужели нет альтернативы? Выход есть - надо просто перестать потреблять строительный фаст-фуд. И взять дело обеспечения своей семьи жильём в свои руки. А именно - построить свой собственный, индивидуальный дом. И для этого переехать в пригород. Между прочим, переселение жителей городов в пригород - это мировая тенденция, имеющая соответствующий термин: «субурбанизация».

В радиусе 30-40-минутной доступности от центра города можно найти земельный участок под застройку. Либо это пустой кусок земли, либо дом в деревне (который можно перестроить), либо какой-нибудь «недострой» (который можно реконструировать). Стройка - дело, конечно, непростое. Зато и преимущества велики.

1. Экология жизни. Представьте себе: летнее утро, вы босиком, с чашечкой кофе, выходите на нагретые солнцем доски террасы. Во дворе, на газоне, играют ваши дети. Сами по себе, без надзора - не надо следить, что бы они, не дай бог, не угодили под колёса. Здесь же бегает ваша счастливая собака - ей не надо ждать десятиминутной прогулки в наморднике и на поводке. У ворот стоит ваша любимая машина - вам не надо нарезать круги по микрорайону в поисках места для парковки.

2. Свобода и ответственность. Вы не ограничены четырьмя стенами, полом и потолком, за которыми живут чужие люди, вы свободны вести такой образ жизни, который вам нравится. Но и отвечаете за всё вы сами - вы король в своём маленьком королевстве.

3. Безопасность. Вы, конечно же, слышали истории про обманутых дольщиков или покупателей квартир (в том числе в нашем городе). Всегда есть опасность напороться на мошеннические схемы застройщиков-риэлтеров. Покупка участка или дома в деревне - процедура гораздо более простая, прозрачная и безопасная.

4. Экономика. Никто не спорит - постройка дома - дело затратное и хлопотное. Но, во-первых - строить свой дом и осваивать землю можно поэтапно, по мере того, как вы будете зарабатывать на это деньги; при этом будет происходить постепенное накопление качества и ценности вашего жилища - в отличие от квартир, которые по мере изменения потребностей надо менять, теряя каждый раз все средства, вложенные в их оборудование. И, во-вторых, можно сэкономить на эксплуатационных расходах. Жить в деревне на порядок дешевле, чем в городе. Не надо платить управляющей компании. Не надо каждый месяц платить за воду (своя скважина), и за канализацию (свои очистные). Электричество за городом - по сельскому тарифу. Опять же - огурчики со своего огорода... А может быть - и яички от своей курочки... Это уже кому как нравится.

5. Ликвидность. Очевидно, что всё массовое жильё, что строится сегодня в Пскове, не соответствует элементарным среднеевропейским стандартам и очень быстро морально устареет. Быстрее, чем устарели «хрущёвки» и панельки 90-х. И, соответственно, упадёт в цене. Покупать это жильё в качестве способа вложения денег не имеет смысла. А вот земельный участок в пригороде по мере его освоения будет только дорожать.

Конечно, рекомендация переехать в пригород подходит не всем и рассчитана на людей основательных, самостоятельных и семейных. Надо только всё тщательно продумать. Найти правильный участок. Разработать реальный план его освоения, решить - какого размера и из каких материалов будет возводиться ваш дом.

И последнее. Единственный способ остановить вал панельно-кирпичной высотной продукции, уродующей наш пока ещё исторический город - перестать эту продукцию потреблять.