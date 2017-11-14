Концертный зал в Бежаницах будет построен до конца года

16:35, 15 ноября 2017, ПАИ

Ход строительства пристройки к Дому культуры в Бежаницах проконтролировал заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в рамках рабочей поездки 15 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Корпус пристройки уже готов, здание подключено к центральному отоплению. В настоящее время здесь заканчиваются фасадные работы и внутренняя отделка. По словам представителя подрядной организации, строительство идет в соответствии с графиком и завершится до конца года.

В пристройке разместится концертный зал на 250 мест, оснащенный современным оборудованием. Дополнительно в помещении предусмотрены гримерные и кабинеты кружковой работы.

Строительство пристройки к Дому культуры в Бежаницах началось в 2016 году. Усилиями областных властей, депутатов и партии «Единая Россия» проект удалось включить в федеральной целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Общая стоимость объекта — почти 71 млн рублей, из них 22 млн — софинансирование областного бюджета.