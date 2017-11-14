0
10:40
Проект бюджета Псковской области будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября
09:11
Михаил Ведерников поручил подготовить план мероприятий по выводу «Псковавиа» из кризиса
22:09
Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»
22:08
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
09:15
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
18:10
«Рывок» для губернии
15:07
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
Еще новости
Экономика

Проект бюджета Пскова на 2018 год внесён на рассмотрение в Псковскую городскую Думу

15 ноября администрация Пскова внесла на рассмотрение в Псковскую городскую Думу проект бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общий объем доходов на 2018 год запланирован в сумме 3750,2 млн рублей, общий объем расходов – 3798,7 млн рублей. Дефицит внесенного бюджета составляет 48,5 млн рублей.

Финансирование будет вестись по 13 муниципальным программам. В 2017 году их было 12, новая программа - «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Основной финансовый документ города в ближайшее время будет рассмотрен думским комитетом по бюджету, налогам и финансовому контролю, пройдут публичные слушания по проекту. Рассмотрение проекта бюджета пройдет в двух чтениях на сессиях в гордуме.

Напомним, в 2017 году общий объем доходов бюджета города первоначально был утвержден в размере 3332,4 млн рублей, общий объем расходов – 3460,5 млн рублей. Дефицит внесенного бюджета составлял 128,1 млн рублей.

С учетом поправок, внесенных в бюджет города в течение года, по состоянию на 1 ноября доходы утверждены в сумме 3992,3 млн рублей, расходы – 4128,7 млн рублей, дефицит - 136,4 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проект бюджета Псковской области будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября
14 ноября 2017
Проект бюджета Псковской области будет рассмотрен в первом чтении 30 ноября
Михаил Ведерников поручил подготовить план мероприятий по выводу «Псковавиа» из кризиса
14 ноября 2017
Михаил Ведерников поручил подготовить план мероприятий по выводу «Псковавиа» из кризиса
Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»
13 ноября 2017
Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино» 3
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
12 ноября 2017
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017» 25
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
10 ноября 2017
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
09 ноября 2017
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
ОЭЗ «Моглино» вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности Минэкономразвития
08 ноября 2017
ОЭЗ «Моглино» вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности Минэкономразвития
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
07 ноября 2017
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов

Идет загрузка...