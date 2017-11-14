Проект бюджета Пскова на 2018 год внесён на рассмотрение в Псковскую городскую Думу

16:13, 15 ноября 2017, ПАИ

15 ноября администрация Пскова внесла на рассмотрение в Псковскую городскую Думу проект бюджета муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общий объем доходов на 2018 год запланирован в сумме 3750,2 млн рублей, общий объем расходов – 3798,7 млн рублей. Дефицит внесенного бюджета составляет 48,5 млн рублей.

Финансирование будет вестись по 13 муниципальным программам. В 2017 году их было 12, новая программа - «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Основной финансовый документ города в ближайшее время будет рассмотрен думским комитетом по бюджету, налогам и финансовому контролю, пройдут публичные слушания по проекту. Рассмотрение проекта бюджета пройдет в двух чтениях на сессиях в гордуме.

Напомним, в 2017 году общий объем доходов бюджета города первоначально был утвержден в размере 3332,4 млн рублей, общий объем расходов – 3460,5 млн рублей. Дефицит внесенного бюджета составлял 128,1 млн рублей.

С учетом поправок, внесенных в бюджет города в течение года, по состоянию на 1 ноября доходы утверждены в сумме 3992,3 млн рублей, расходы – 4128,7 млн рублей, дефицит - 136,4 млн рублей.