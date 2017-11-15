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Общество

Новая котельная на щепе заработала в Пушкинских Горах

Новая котельная на щепе начала работу в Пушкинских Горах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 15 ноября современный коммунальный объект посетил заместитель губернатора Александр Кузнецов.

На сегодняшний день отопительный комплекс осуществляет подачу тепла в пусконаладочном режиме. После испытательного периода (в начале следующего года) котельная заработает на полную мощность и заменит старую, работающую на дорогостоящем мазуте.

Котельную в Пушкинских Горах построил частный инвестор — акционерное общество «Нева-Энергия» — в рамках концессионного соглашения с администрацией района. Согласно договору, через три года инвестор за свой счет должен будет перевести работу котельной на газ.

Отметим, в этом году в Псковской области за счет частных инвестиций построены и введены в эксплуатацию еще шесть новых котельных: четыре в Невеле, в деревне Хилово Порховского района и поселке Нагорном Великолукского района.

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