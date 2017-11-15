Международные эксперты обменяются в Пскове опытом в укреплении здоровья молодежи

20:38, 15 ноября 2017, ПАИ

Международная конференция по вопросам укрепления здоровья населения и профилактики заболеваний пройдет с 16 по 17 ноября в Пскове в рамках сотрудничества Совета министров Северных стран с Северо-Западом России в области здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Главный врач областного Центра медицинской профилактики Мария Отраднова отметила, что в мероприятии примут участие около 50 специалистов из Псковской, Архангельской, Калининградской, Мурманской областей, Республики Карелии и Санкт-Петербурга, а также Финляндии и Исландии. Тема встречи — «Опыт взаимодействия государственных и негосударственных организаций в профилактике распространения социально-значимых инфекций среди молодежи».

В рамках конференции эксперты познакомятся с профилактическими мероприятиями социально-значимых заболеваний в Псковской области, обсудят работу регионального Центра медицинской профилактики и деятельность волонтерского отряда «Индиго», а также обменяются опытом профилактической работы в других регионах России и странах Совета.

Кроме того, состоится заседание наблюдательной группы программы сотрудничества Совета министров Северных стран с Северо-Западом РФ «Мобилизация ресурсов для эффективного противодействия ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, 2017 — 2018 годы», в реализации которой Псковская область также принимает участие.

Организаторы международной конференции в Псковской области — Совет министров Северных стран, Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области, Областной центр медицинской профилактики, Псковский противотуберкулезный диспансер.