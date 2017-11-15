Скоропостижно скончался бывший директор Псковского технического лицея

16:19, 15 ноября 2017, ПАИ

14 ноября скоропостижно скончался Александр Иванов, руководивший МБОУ «Псковский технический лицей» с 1995 по 2011 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Александр Николаевич Иванов родился 22 апреля 1951 года в Пскове. В 1973 году окончил Псковский государственный педагогический институт и получил специальность «Учитель физики». В Псковском техническом лицее работал с августа 1990 года, а в 1995 году стал его директором. За время работы он смог создать сплочённый коллектив учителей-единомышленников, благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития детей. Под его руководством лицей стал одним из лучших учебных заведений не только Псковской области, но и России.

Александр Иванов постоянно работал над повышением своей квалификации, занимался научной работой и оказывал индивидуальную помощь как молодым, так и опытным учителям, его статьи публиковались в различных научных изданиях. Александр Иванов был заслуженным учителем России, с 1997 года являлся профессором Российской академии естествознания. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

В памяти коллег, учеников и их родителей Александр Иванов останется искренним человеком с добрым сердцем и открытой душой, творческим и мудрым учителем, талантливым руководителем лицея.

Прощание с Ивановым состоится 17 ноября в 11:00 в храме Димитрия Мироточивого в Поле (Димитрия Солунского) на Дмитриевском кладбище. Адрес: Плехановский Посад, дом 74.