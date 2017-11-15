400 студентов Псковского медицинского колледжа узнали о вреде наркотиков

22:00, 15 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и подразделений по делам несовершеннолетних организовали и провели антинаркотическую акцию «Имею право знать!» с участием более 400 студентов Псковского медицинского колледжа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, меропряитие прошло в рамках операции "Дети России - 2017", которая проходит в регионе с 13 по 22 ноября.

Операция направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня ответственности за употребление наркотиков и участие в их незаконном обороте. В ходе акции в колледже стражи порядка напомнили учащимся, почему употребление наркотиков негативно отражается на здоровье человека. Полицейские рассказали ребятам об установленной законодательством ответственности за хранение и распространение наркотических веществ.

В ходе общения полицейские ответили на вопросы собравшихся.