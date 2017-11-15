В «Псковэнерго» подвели итоги конкурса на лучшее противопожарное состояние производственных отделений

16:55, 15 ноября 2017, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго» подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние производственных отделений электрических сетей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Традиционно мероприятие направлено на улучшение качества пожарно-профилактической работы предприятия и призвано повысить уровень пожарной безопасности электросетевых объектов 0,4-110 кВ на территории региона.

По итогам смотра-конкурса победителем, продемонстрировавшим лучшее противопожарное состояние в 2017 году, стали Северные электрические сети. Второе и третье призовые места заняли соответственно Южные и Западные электрические сети.

В ходе проведения конкурса во всех производственных отделениях «Псковэнерго» проверялись условия эксплуатации средств противопожарной защиты, уровень знаний персонала и соблюдение им установленных требований, норм и правил пожарной безопасности. Также внимание уделялось поддержанию на объектах установленного противопожарного режима и отработке взаимодействия с органами пожарной охраны ГУ МЧС.

Членам комиссии предстояло оценить противопожарное состояние производственных отделений по 33 критериям. В их числе: укомплектованность и исправное состояние первичных средств пожаротушения, пожаробезопасное содержание территории энергообъектов и производственных помещений, в том числе современное скашивание и уборка травы на подстанциях, контроль содержания пожароопасных участков воздушных ЛЭП и автомобильного хозяйства, наличие систем оповещения и управления эвакуацией и другие.

«Проведение смотра-конкурса среди структурных подразделений позволяет объективно оценить состояние пожарной безопасности и выявить возможные риски в этом направлении, - рассказал заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю Алексей Тимофеев. - В «Псковэнерго» эксплуатируется значительное количество маслонаполненного оборудования и сотни единиц автотранспорта, работающего на горюче смазочных материалах. Поэтому так важно соблюдение правил пожарной безопасности каждым работником сетевого комплекса и четкое понимание, что игнорирование их может привести к значительному материальному ущербу и угрозе человеческих жизней».

Отметим, что до конца текущего года аналогичный конкурс пройдет уже среди всех филиалов МРСК Северо-Запада.