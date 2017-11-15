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Общество

Псковские полицейские обсудили с белорусскими коллегами приграничное сотрудничество

15 ноября в Пскове состоялась рабочая встреча делегаций МВД России и МВД Республики Белоруссии по вопросам приграничного сотрудничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие первый заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Андрей Краюшкин, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Белоруссии полковник милиции Виталий Наумчик, представители пограничных органов двух министерств.

Основной темой дискуссии стало повышение эффективности контроля за пребыванием иностранных граждан третьих стран на территории Союзного государства. Выступавшие подчеркнули необходимость наращивания усилий по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства при осуществлении взаимодействия на приграничных территориях России и Белоруссии.

Участники мероприятия констатировали, что рабочая встреча прошла в деловой обстановке в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного сотрудничества. Белорусские партнеры выразили признательность УМВД России по Псковской области за проявленное гостеприимство, высокий уровень организации и проведения встречи.

Стороны договорились рассмотреть возможность организации очередной рабочей встречи по вопросам приграничного сотрудничества на территории Белоруссии в первом полугодии 2018 года.

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