Шесть чудес Ганзы

09:58, 16 ноября 2017, ПАИ

14 ноября в Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка эскизных проектов Ганзейского знака, разработанных в рамках открытого конкурса, который проводит Управление культуры администрации города. Для тех, кто не в курсе: Ганзейский знак – символический монумент, который по традиции устанавливают в городе, принимающем Ганзу. В Пскове он должен появиться в 2019 году. Предположительно – в сквере у Золотой набережной. Корреспондент Псковского агентства информации побывал на выставке и предлагает псковичам, которые не готовы дойти до библиотеки самостоятельно, исключительно субъективный обзор конкурсных работ.

Лот № 1. Половина глобуса

Больше всего этот знак похож на утопленный в земле глобус. По заверениям авторов, изображенная на нем карта охватывает всю территорию Ганзейского союза. Сверху располагается небольшой кораблик: ганзейский когг, основное торгово-военное судно Союза.

Сам макет, конечно, выглядит несколько скучновато. Но, судя по всему, авторы планируют подсветку знака. Так что из всех щелей и отверстий в нем в небо будут эффектно пробиться лучи. Надо полагать, ночью это будет смотреться весьма недурно, и сможет привлечь посетителей и туристов. А вот при свете дня волшебный глобус рискует показаться огромной бетонной клумбой.

И да, учитывая последние тренды, есть опасность, что кораблик могут быстренько спилить дерзкие псковские вандалы…

Лот № 2. Памятник букве «H»

Четырехметровый памятник, напоминающий английскую букву «H», планируется отлить из бронзы. Не самое монументальное предложение из списка проектов символизирует союз городов, как заявляют авторы, связанных не только торговыми отношениями, но и «культурно-духовным обменом».

Знак представляет собой две башни, символизирующие западную и восточную цивилизации, объединенные мостом. Для пущей привлекательности, подпирать башни поставили фигуры двух купцов в человеческий рост.

Лот № 3. Египетская сила

Складывается впечатление, что авторы вообще не стали выпендриваться и выдавливать из себя дефицитный креатив, а просто достали школьные тетрадки по геометрии: «Эврика, вот же она – пирамида!» Судя по эскизам, установить ее хотят где-то в песочнице. На одной из граней высечена загадочная надпись: «Noli timere, Lux stella».

На двух соседних гранях, покрытых странными рисунками, напоминающими изображения земных стихий из фильма «Пятый элемент», авторы предлагают вмонтировать металлические скобы. Зная любознательность псковичей, можно предположить, что оттуда скорее рано, чем поздно, кто-нибудь обязательно навернется.

В любом случае, идея перенести в Псков частицу столицы фараонов вызывает вопросы. Или, быть может, это уменьшенная копия пирамиды Лувра, обессмерченной в «Коде да Винчи» Дэна Брауна?

Лот № 4. Рыба с ирокезом

Субкультура панков – по сути, уже предмет интереса историков. Авторы четвертого проекта, похоже, хотят увековечить ее память в ганзейском монументе.

На спине у рыбки стоят три домика, в профиль сильно напоминающие крутой панковский хаер. Конечно, авторы скажут, что это символ Ганзейского союза, умудрявшегося много веков держаться на плаву, а то и отсылка к «Коньку-Горбунку». Но мы-то с вами знаем…

Лот № 5. Сломанный шпиль или башня Саурона

«Предложенная нами композиция выполнена в традиционных архитектурных формах - колонна с навершием, камень и бронза», - так презентуют свой проект авторы очередного Ганзейского эскиза. На деле же «навершие» наводит на мысли о готическом шпиле, а сама колонна очень уж походит на винтажную карамельную пастилу.

Кажется, что авторов было несколько, и они так и не разобрались между собой: одни хотели видеть тут подобие башни Саурона, другие - фанаты «Красавицы и чудовища» - что-то вроде замка Диснея.

В любом случае, как утверждается в пояснительной записке, «памятник призван наглядно и в художественной форме показать включенность Пскова в общеевропеский контекст».

Лот № 6. Карта из игры «Rome: Total War» на стене «Октября»

И завершает наш хит-парад Ганзейских чудес самый безбашенный и самый масштабный из представленных проектов: огромная карта Ганзейского союза с гербами городов на стене пустующего здания кинотеатра «Октябрь».

По словам авторов, таким образом центр города получит «масштабное изображение на историческую тему», а внешний вид обращенной к реке и Кремлю «глухой скучной стены» сможет преобразиться.

Изображение на эскизе напоминает скриншот известной компьютерной игры «Rome: Total War». Кому-то, конечно, будет полезно немного освежить знания по географии и истории, а кто-то после одного взора на эту панораму побежит смотреть «Игру престолов» и играть в «Рим».

В любом случае, хочется верить, что если этот проект будет реализован, то за стеной, на которой окажется «полотно», будет уже не на мертвый кинотеатр.