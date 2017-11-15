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Спорт

Региональные соревнования по волейболу среди учащихся пройдут в Пскове в декабре

В декабре в Псковской области состоятся региональные соревнования по волейболу среди учащихся 2004-2005 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В состязаниях примут участие юноши из Пскова, Идрицы, Невеля, Печор, а также девушки из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Идрицы, Локни, Невеля, Пустошки, Псковского района и Струг Красных.

Соревнования пройдут в спорткомплексе ПсковГУ (Псков, улица Л. Толстого, 4) 8-9 декабря (девушки) и 9-10 декабря (юноши). 

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