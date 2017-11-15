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Спорт

Лучшее образовательное учреждение по внедрению комплекса ГТО будет выбрано в Псковской области

В Псковской области состоится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений региона в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном Центре спортивной подготовки.

Конкурс пройдет в два этапа: первый запланирован в муниципальных образованиях в декабре 2017 года – январе 2018, второй – областной в феврале-марте 2018 года. Срок подачи документов на участие в областном этапе – до 1 марта 2018 года.

Конкурсная комиссия будет оценивать количество учащихся, участвовавших в выполнении нормативов комплекса ГТО на региональном и российском уровнях, число награжденных знаками отличия, количество золотых, серебряных и бронзовых знаков, пропагандистские мероприятия по внедрению комплекса. 

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