Псковский облизбирком выявил нарушения в финансировании регионального «Яблока»

17:33, 15 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 15 ноября, на своем заседании члены Избирательной комиссии Псковской области постановили направить в соответствии с п.3 ст. 34 Федерального закона «О политических партиях» уведомление в Управление Минюста РФ по Псковской области о нарушениях, допущенных Псковским региональным отделением партии «Яблоко» при представлении сведений о поступлении и расходовании средств за 3 квартал 2017 года, а также направить в УФСБ по Псковской области информацию об использование региональным «Яблоком» в своей деятельности средств юрлица, единственным учредителем которого является иностранное юридическое лицо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Как сообщил заместитель председатель областного избиркома, руководитель КРС Иван Патлач с этим предложением выступила Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии в результате проверки сведений о поступлении и расходовании средств за 3 квартал 2017 года региональными отделениями политических партий, зарегистрированных на территории Псковской области.

Он напомнил, что все политические партии должны регулярно предоставлять в региональный избирком свои финансовые отчеты. КРС, в свою очередь, направляет их для проверки в соответствующие федеральные органы.

Иван Патлач рассказал, что после проверки УФНС России по Псковской области направило информации в Избирательную комиссию Псковской области о том, что добровольное пожертвование в размере 150 тысяч рублей поступило в июле на счет регионального отделения партии «Яблоко» от юридического лица, единственным учредителем которого, с размером доли в уставном капитале 100%, является иностранное юридическое лицо (страна регистрации - ФРГ).

Зампредседателя избиркома пояснил, что в соответствии с законом о политических партиях пожертвования политическим партиям и их региональным отделениям от российских юридических лиц с иностранным участием не допускается.

«Мы предложили «Яблоку» вернуть эти средства, потому что они незаконно использованы ими на свою деятельность, кроме того у них выявлены нарушения по физическим лицам. Ряд граждан при переводе денежных средств не указали свой адрес регистрации, а этот пункт считается обязательным, без него пожертвование считается анонимным», - добавил Иван Патлач.

По словам заместителя председателя избиркома, кроме того, у партии «Яблоко» также есть нарушения по составлению отчетности, которые им предложили устранить в установленные сроки.