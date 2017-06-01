Владимир Путин вручил Андрею Турчаку медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Сегодня, 15 ноября, в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, президент России Владимир Путин вручил экс-губернатору Псковской области Андрею Турчаку медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Напомним, 18 мая глава государства издал указ о награждении Андрея Турчака «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
12 октября Владимир Путин принял отставку Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области «по собственному желанию». В этот же день он был назначен и. о. секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».