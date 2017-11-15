По факту невыплаты стипендий в Псковском политехническом колледже проведена служебная проверка

18:03, 15 ноября 2017, ПАИ

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Псковском политехническом колледже была проведена служебная проверка по факту невыплаты студентам стипендий за период с июля по октябрь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова.

По результатам проверки виновное должностное лицо понесло наказание. Теперь стипендию за ноябрь и все последующие месяцы учащиеся колледжа будут получать в положенный по графику срок в конце месяца. Вопрос останется на контроле Управления образование в течение всего учебного года, добавил Александр Седунов.