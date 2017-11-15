Впервые избранные депутаты Псковской гордумы ознакомились с системой поощрения

19:39, 15 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 15 ноября, состоялся очередной обучающий семинар для депутатов, впервые избранных в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров ознакомил новоиспеченных парламентариев с программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». Он подробно рассказал, как составляются заявки, и через какие этапы необходимо пройти с гражданами.

Начальник отдела по правовым вопросам и нормотворческой деятельности ПГД Елена Тимашова разъяснила народным избранникам порядок работы с правовыми актами.

Начальник отдела делопроизводства, кадров и работы с обращениями граждан и организаций городской Думы Елена Виноградова рассказала парламентариям о системе поощрения граждан, в частности, о порядке, видах и основаниях для поощрения.

Новоиспеченных депутатов руководители структурных подразделений аппаратов Псковской городской Думы ознакомили с законодательством и иными нормативными правовыми актами.

В ходе семинара депутаты задавали докладчикам интересующие их вопросы, делились мнением.