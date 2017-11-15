0
10:17
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»
17:22
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
16:21
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд
15:13
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14:56
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
09:57
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
19:30
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Еще новости
Политика

Впервые избранные депутаты Псковской гордумы ознакомились с системой поощрения

Сегодня, 15 ноября, состоялся очередной обучающий семинар для депутатов, впервые избранных в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров ознакомил новоиспеченных парламентариев с программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». Он подробно рассказал, как составляются заявки, и через какие этапы необходимо пройти с гражданами.

Начальник отдела по правовым вопросам и нормотворческой деятельности ПГД Елена Тимашова разъяснила народным избранникам порядок работы с правовыми актами.

Начальник отдела делопроизводства, кадров и работы с обращениями граждан и организаций городской Думы Елена Виноградова рассказала парламентариям о системе поощрения граждан, в частности, о порядке, видах и основаниях для поощрения.

Новоиспеченных депутатов руководители структурных подразделений аппаратов Псковской городской Думы ознакомили с законодательством и иными нормативными правовыми актами.

В ходе семинара депутаты задавали докладчикам интересующие их вопросы, делились мнением.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России»
15 ноября 2017
В первом интервью в новой должности Андрей Турчак рассказал о «деле Кашина», своей карьере, работе в Псковской области и задачах «Единой России» 2
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Александр Братчиков подал документы на конкурс на должность сити-менеджера Пскова
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд
14 ноября 2017
Денис Терехов: Если Иванов считает свою отставку рейдерским захватом, то может обратиться в суд 9
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову
14 ноября 2017
В попытке рейдерского захвата псковского профсоюза инновационных предприятий обвинил Игорь Иванов Ульяну Михайлову 5
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
14 ноября 2017
Петр Алексеенко: Гдовские коммунисты поддержали Юрия Павлова «как личность»
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова
14 ноября 2017
Источник: Александр Братчиков примет участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова 12
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
13 ноября 2017
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
13 ноября 2017
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области 12

Идет загрузка...