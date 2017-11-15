Претендующие на участие в программе «Формирование современной городской среды» псковские дворы осмотрит комиссия

20:15, 15 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 15 ноября, комиссия по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» под председательством главы города Пскова Ивана Цецерского провела очередное заседание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники совещания ознакомились с перечнем дворовых территорий, на которые жители Пскова подали заявки для участия в программе на ближайшие 5 лет. Глава Пскова высказал мнение, что при включении заявок в программу необходимо учитывать приближенность территорий к местам проведения 39-х Международных Ганзейских дней в 2019 году. С этой позицией не согласились депутаты округов, отдаленных от центра города, сделав акцент на то, что жители разных районов в равной степени проявили инициативу и приложили усилия для оформления пакета документов. В ходе дискуссии участники встречи сошлись во мнении, что комиссии необходимо осмотреть дворы, претендующие на участие в программе, и отдать приоритет дворам, исходя из их нынешнего состояния.

О реализации программы в этом году доложил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ) Дмитрий Таратынов. Так, работы по укладке асфальтового покрытия закончены на большинстве объектов за исключением дворов по улице Л. Поземского, где асфальтирование было отложено из-за строительства канализации, и двух дворовых территорий по улицам Машинистов и Энтузиастов. Подрядчику также предстоит выполнить озеленение территории и оформить отчетную документацию. Напомним, в график реализации программы в 2017 году внесли свои коррективы погодные условия.