Быть предельно осторожными при общении с незнакомцами призвали пожилых псковичей общественники

22:30, 15 ноября 2017, ПАИ

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев провёл встречу со слушателями «Университета третьего возраста» для пожилых граждан, который уже несколько лет работает при региональном отделении Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Встреча была посвящена предупреждению мошенничеств и называлась «Не дай себя обмануть!» Гость рассказал об основных методах и схемах телефонного мошенничества, когда введенные в заблуждение пенсионеры переводят на счета злоумышленников свои сбережения.Андрей Афанасьев пояснил, как следует действовать и куда обращаться потерпевшим. Он напомнил номера телефонов, по которым необходимо звонить в случае возникновения подобных ситуаций, требующих вмешательства полиции. Общественник призвал собравшихся быть предельно осторожными при общении с незнакомцами, особенно в Интернете.

В завершение Андрей Афанасьев ответил на многочисленные вопросы слушателей и отметил, что при следующей встрече ее участникам будут предложены специальные памятки, в которых доступным языком изложена основная профилактическая информация. Использование этих памяток даст возможность представителям старшего поколения не стать жертвами нечистых на руку лиц.

Отметим, что такие профилактические мероприятия члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области организовывают в регионе на регулярной основе.