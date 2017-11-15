Краш-курс «Цените жизнь!» провела полиция в себежской колонии

20:27, 15 ноября 2017, ПАИ

В поселке Сосновый Бор Себежского района инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Королева совместно с работниками районной больницы и представителями пожарной части провела краш-курс «Цените жизнь!» по Правилам дорожного движения для сотрудников местного учреждения исправительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вместо обычной профилактической беседы гости организовали для участников встречи показ тематических видеоматериалов. Собравшимся были наглядно продемонстрированы последствия безответственного поведения за рулем. Участники краш-курса убедились, что такие грубые нарушения как превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и вождение в нетрезвом виде чаще всего и приводят к трагедиям на дороге.

Затем присутствующим было предложено записать на стикерах свои пожелания и закрепить их на большом воздушном шаре. Большинство написали «мир во всем мире», «всем здоровья», «любви», «счастья». Затем воздушный шар лопнул как символ того, что несоблюдение Правил дорожного движения приводит к серьезным последствиям на дорогах.

Главная задача организаторов заключалась в том, чтобы напомнить водителям о необходимости бережного отношения к безопасности ради будущего.