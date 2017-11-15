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Общество

Рейд по пожарной безопасности прошёл в Пскове

15 ноября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл в Пскове профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный по улицам Софьи Перовской и Ипподромной. В ходе рейда были распространены информационные листовки по пожарной безопасности в количестве 25 штук. Проинструктированы под роспись 12 человек, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в осенне-зимний период, эксплуатации бытового газового и печного оборудования, а также по действиям населения в случае возникновения пожара и получения сигналов гражданской обороны.

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