Рейд по пожарной безопасности прошёл в Пскове

19:52, 15 ноября 2017, ПАИ

15 ноября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл в Пскове профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный по улицам Софьи Перовской и Ипподромной. В ходе рейда были распространены информационные листовки по пожарной безопасности в количестве 25 штук. Проинструктированы под роспись 12 человек, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в осенне-зимний период, эксплуатации бытового газового и печного оборудования, а также по действиям населения в случае возникновения пожара и получения сигналов гражданской обороны.