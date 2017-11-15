Михаил Ведерников договорился с Росмолодежью о проведении в Псковской области цикла совместных мероприятий

21:48, 15 ноября 2017, ПАИ

15 ноября в рамках рабочей встречи в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев договорились о проведении в регионе цикла совместных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно договоренности, Росмолодежь выступит организатором событий, что позволит региону направить бюджетные средства на дополнительную грантовую поддержку ряда инновационных проектов.

Кроме того, участники встречи обсудили развитие системы молодежной политики в Псковской области. По мнению Михаила Ведерникова, сегодня необходимо сосредоточиться на формате востребованных молодежью проектных офисов, вовлекать активистов в реализацию социально значимых проектов, оказывать грантовую поддержку лучшим инициативам, открывать новые площадки для самореализации молодежи.

«Это не только мои наблюдения, об этом мне пишут в социальных сетях, говорят при личных встречах. Я глубоко убежден, что молодежной политикой в большей степени должно заниматься само молодое поколение. Администрация области — лишь координатор. Благодаря созданию такой площадки у молодежи Псковской области появится еще больше возможностей для развития и самореализации в родном регионе», — сказал глава региона.

Александр Бугаев поддержал Михаила Ведерникова, отметив, что проблема инфраструктуры молодежной политики актуальна почти для всех регионов страны. Он также рассказал о лучших практиках коллег из разных городов, которые позволяют привлекать молодых людей не только к участию, но и к организации молодежных событий, делая их интересными и полезными для аудитории.

Отметим, что в настоящее время в Псковской области проживают более 125 тысяч молодых людей, что составляет 20% от численности всего населения региона.